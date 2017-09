Za pozdní žádost o občanku hrozí pokuta v řádech tisíců

Tachov – Je to již osm měsíců od doby, co v okresním městě došlo ke změně názvu částí několika ulic. U některých se ovšem nejednalo o zrovna malé zapadlé uličky. Desítky občanů Tachova tak čekala povinnost v podobě změny občanského průkazu a dalších dokladů. I přesto, že bylo na úřadě pro tuto výměnu otevřeno i ve speciální době, někteří stále nemají hotovo.

Ilustrační foto - vzorFoto: archiv

„Podle posledních zpráv ještě 26 lidí neprovedlo výměnu občanského průkazu. Těmto opozdilcům posíláme další výzvy,“ řekl Deníku vedoucí odboru vnitřních věcí Aleš Dokoupil. Jak dále Dokoupil dodává, celá záležitost může dospět až do velkých nepříjemností.

„Jakmile odbor vnitřních věcí rozhodne o neplatnosti občanského průkazu a dojde k právoplatnému nabytí tohoto rozhodnutí, dotyčný občan má povinnost podat žádost o nový občanský průkaz do patnácti dnů. Pokud tak neučiní, bude to bráno jako přestupek, za který hrozí pokuta až deset tisíc korun.“ Zmiňovaní opozdilci by si tedy se svou výměnou měli opravdu pospíšit.

Co se celkové výměny občanských průkazů týče, měla poměrně hladký průběh. „Odbor vnitřních věcí byl několikrát otevřen i během soboty, právě aby došlo k bezproblémové výměně. Lidé samozřejmě nebyli moc nadšení, že musí trávit sobotní dopoledne u nás, ale neřekl bych, že by byl nějaký větší problém,“ na závěr řekl vedoucí Odboru vnitřních věcí Městského úřadu Tachov.