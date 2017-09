Zahrádkáři oslaví výročí výstavou v jízdárně

Tachov – Územní sdružení zahrádkářů z Tachova letos oslaví šedesátileté výročí založení. Vyvrcholením oslav bude podzimní zahrádkářská výstava, která se letos mimořádně uskuteční v prostorách jízdárny ve Světcích.

Ilustrační fotografie.Foto: archiv Deníku

Návštěvníci výstavy se opět mohou těšit na nejrůznější druhy ovoce, zeleniny, kaktusů nebo bonsají. „Letošní výstavu všichni členové spolku chápeme jako mimořádnou. Bude se konat v našem tachovském skvostu, kde se nám podařilo ve spolupráci s Městským kulturním střediskem v Tachově výstavu dojednat. Ta letošní bude navíc otevřena všem lidem a vystavovat budou kromě zahrádkářů i města a obce. Výstavou se ponese v česko-bavorském duchu a už teď máme přislíbenou hojnou účast osmi spolků z Německa,“ řekl Tachovskému deníku předseda zahrádkářů Jiří Havránek.

Výpěstky budou v jízdárně vystaveny od pátku 22. září do pondělí 25. září, v čase od 9 hodin do 18 hodin. V pondělí pak pouze do 15 hodin. V rámci výstavy budou oceněni nejlepší vystavovatelé. Vstupné na výstavu je dobrovolné.