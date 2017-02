Zájem o techniku chtějí pěstovat už v mateřinkách

Stříbro – Firmy na Tachovsku si začínají uvědomovat, že vzbudit v dětech zájem o technické vzdělání mohou prostřednictvím her a kreativních stavebnic už v předškolních zařízeních.

Zájem o techniku chtějí pěstovat už v mateřinkáchFoto: DENÍK/Jaroslava Hohlová

Jeden z největších zaměstnavatelů ve Stříbře, firma Kermi, například dlouhodobě spolupracuje se stříbrskými mateřskými školami, kterým pravidelně poskytuje sponzorský finanční příspěvek na nákup vybavení nebo vzdělávacích pomůcek pro potřeby mateřinky. „S mateřskou školou spolupracujeme už pátým rokem. Cítili jsme zodpovědnost a sounáležitost s městem, kde provozujeme naši činnost, a tak volba padla na mateřskou školu,“ řekl Tachovskému deníku jednatel firmy Kermi Petr Holeček.

Poskytnutý finanční dar je každoročním výtěžkem z vánočního večírku, který firma pro své zaměstnance pořádá. „Za spolupráci jsme moc vděční a nesmírně si jí vážíme. Letos jsme dostali sedmdesát pět tisíc, což je pro nás neuvěřitelná částka. Využijeme je na nákup interaktivní tabule, která je už dlouho naším snem,“ sdělila ředitelka mateřinky Věra Cikánová a dodala, že z předchozích sponzorských darů již pořídila venkovní i vnitřní vybavení do spravovaných mateřských škol.

Z následné diskuze mezi zástupci firmy, ředitelkou a její zástupkyní vyplynula snaha o ještě větší propojení a rozvíjení spolupráce mezi firmami a školními zařízeními. Firmy, hledající stále větší počet kvalifikovaných technických pracovníků, už dlouhá léta při jejich náboru úspěšně spolupracují se základními i střeními školami. Nyní by se ale tento zájem mohl rozšířit i na školy mateřské. Firma chce do budoucna zvážit příspěvek na nákup stavebnic typu Merkur nebo Lego, aby už v tak malých dětech vzbuzovala zájem o kreativitu a techniku. „Myslíme si, že stavebnice tohoto typu mohou v dětech vzbudit zájem o techniku a v praxi by jim mohly umožnit poznat, zda výtvor, který postaví má smysl a mohl by být funkční,“ uzavřel Holeček.