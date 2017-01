Zámek v Cebivi mění majitele

Cebiv – Hlavním krokem v otázce stavby bylo především vyřešení vlastnictví. Již delší dobu se totiž o zámek sváděl spor hned několika majitelů. Z nichž ale ani jeden nejevil větší zájem o případné opravy. Nyní se ale situace zcela změnila.

NÁVES V CEBIVI v pozadí zámekFoto: OÚ Cebiv

"Někdy v průběhu listopadu minulého roku byl zámek dán do prodeje. Musím říct, že jsme o podobný krok usilovali již delší dobu, protože je nám této památky upřímně líto. To, že se bude zámek prodávat, je pro nás opravdu potěšující věc," řekl místostarosta Cebivi Jan Dlouhý.

Jak se dále podařilo Deníku zjistit, věci nabraly takový spád, se kterým snad již nikdo nepočítal. „Momentálně je uzavřena kupní smlouva se zájemcem o tento objekt. Do konce února by pak měla být vyplacena částka. Zatím vše nasvědčuje tomu, že se prodej opravdu uskuteční," uvedl realitní makléř Petr Lang. Podle dalších informací byla monumentální stavba prodána za cenu, která je v porovnání s dalšími náklady téměř směšná. Zámek je totiž v opravdu havarijním stavu. Jedním z největších problémů je také silné narušení statiky. Odhadem by mohla kompletní revitalizace vyjít až na astronomickou částku čtvrt miliardy korun. Jméno možného majitele je ale zatím nezjištěno.

Obec Cebiv nebyla jediná, která se pokoušela stavbu, která v momentálním stavu připomíná spíše dům hrůzy, zachránit. Ať už se jednalo o jednání s původními majiteli, či o veřejnou sbírku, spolku Dámský klub se zásluhy rozhodně sebrat nedají. Zmiňovaná sbírka navíc pokračuje i nadále. „Stále je možnost přispět na obnovu této památky. Jak se ale s vybranou částkou dále naloží, je zatím otázkou. Samozřejmě je hloupost věnovat jí původním majitelům, kteří se i přes různé sankce za stav zámku o toto místo nezajímali. Nejpravděpodobněji budou peníze předány novému majiteli. To je ale zatím ve hvězdách," sdělila členka Dámského klubu Pavla Janoušková.

První doslovná zmínka o původně tvrzi v Cebivi pochází z roku 1543. O sto let později ale komplex vyhořel a zůstal opuštěn až do roku 1712. V té době jej koupil rod Löwensteinů, který nejdříve gotickou tvrz přestavěl v pozdně renesančním stylu. Tito majitelé stojí také za rozsáhlou barokní přestavbou, díky které získal zámek podobu, kterou má až do dnešních dnů.