Zaměstnance chtějí lákat na bydlení

Kostelec - Ostrov u Stříbra spolu s Kostelcem patří k nejvíce se rozvíjejícím obcím na Tachovsku. Vliv na to má mimo jiné i jejich poloha v sousedství průmyslové zóny, která stále řeší nedostatek zaměstnanců. Reálný se proto zdá být záměr několika firem, postavit zde nové rodinné domy a byty pro zaměstnance.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/David Sekanina

Obec Kostelec by tak do pár let mohla téměř zdvojnásobit svůj současný stav obyvatelstva a lemovat by je mohly domky, ne nepodobné těm Baťovým. „Firma Panattoni a Accolade, které zde podnikají, nás oslovily s nápadem na výstavbu rodinných domů a bytů pro své zaměstnance. Záměru jsme se nebránili a proto nyní jednáme s její developerskou firmou a dalšími firmami, které chtějí v Ostrově stavět,“ uvedl starosta Kostelce František Trhlík Ten záměr firem vítá a věří, že obec by se mohla stát domovem pro lidi bydlící v oblastech s vysokou nezaměstnaností. „Chceme, aby sem přišly rodiny s dětmi z jiných krajů České republiky, kde je vysoká nezaměstnanost a obtížně tam hledají práci,“ řekl starosta.



Tím ale snahy firem o získání nových zaměstnanců nekončí. V Ostrově má vyrůst nové školící centrum, které buduje jedna z personálních agentur. Školící centrum má mít kapacitu až pětatřicet míst pro zahraniční dělníky, především Bulhary, kteří se zde budou připravovat k práci pro firmy. Toho se ale obává i většina současných obyvatel Kostelce i Ostrova a tlačí proto na zástupce obce, aby zájmy firem v tomto směru omezila a pohlídala. Obec se ale podle starosty Trhlíka v rámci svých zákonných možností dostatečně brání tomu, aby zde vznikaly ubytovny pro zahraniční dělníky. „Rozhodně tu nechceme ubytovny pro agenturní zahraniční pracovníky. I u této nemovitosti si hlídáme, aby to nebyla ubytovna, ale opravdu školicí středisko pro pracovníky bulharské národnosti. V rámci stavebního řízení například kontrolujeme, aby tam byly zasedací místnosti, ne jen pokoje,“ sdělil dále Trhlík.

Nejen firmy a pracovní agentury ale hledají skuliny, jak nové pracovní síly najmout a najít jim ubytování. Současnou situaci na pracovním trhu využívají i místní obyvatelé. „Nedávno přišel jeden majitel místní restaurace s projektem nástavby, kde má vzniknout ubytovací kapacita pro dvanáct lidí, spíš to ale vypadá na ubytovávání manažerů firem, nebo turistů,“ popsal starosta, podle kterého zahraniční pracovníky místní ubytovávají jen výjimečně, o některých ale přesto ví. „Víme, že v jednom domě v Kostelci bydlí Bulhaři, kteří dojíždí za prací do Plzně,“ uzavřel Trhlík.