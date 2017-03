Zaměstnanci statků si přijeli zatančit

Stříbro - Už 31. ročník Reprezentačního plesu Úněšovského statku a.s. se v pátek 24. března konal ve stříbrském kulturním domě. K tanci i poslechu hrála skupina Jenny Party Band, večerem provázel charismatický Petr Jančařík.

Návštěvníci se bavili, soutěžili o ceny a hlavně se těšili na Heidi Janků, která si všechny dokázala podmanit a přilákat na tanec až k pódiu. Skvělou podívanou navíc předvedla i Taneční škola Gregoriadis. Slovem chvály nešetřil Jaroslav Svoboda z Pernarce. "Tedy, Heidi, to je hezká ženská a fantasticky zpívá i vypadá. Rád jsem ji takhle viděl, jen mě mrzí, že si mě nevybrala na to tango, to by se mi moc líbilo," litoval Svoboda, že když Heidi Janků přišla na sál, vzala si jiného tanečníka.

"Jinak paráda, jsme tu v partě, opravdu se bavíme, mají pěkný program, v soutěži jsme vyhráli i mikrovlnnou troubu, nějaké maso a další ceny. Pracuji v zemědělství už pětadvacet let, jsem spokojen" usmíval se pernarecký návštěvník.

Čtěte také: Evidence účtenek neodradila. Přijelo čtrnáct trhovců

Ples nemohl vynechat ani ekonom Luděk Kyprý. "Myslím si, že se ples vydařil, je vidět, že lidé se baví, panuje tu příjemná atmosféra. Heidi je opravdu vynikající, stejně tak moderátor a další účinkující. Díky tomu, že vedoucí společnosti pan Jiří Vaněk nás podporuje, máme několik podobných akcí za rok, například ještě dodělnou, to je také akce s hudbou, míváme také Podzimní slavnosti v Únešově, jezdíme na různé zájezdy, jako na Zemi živitelku a tak dále," vysvětlil Luděk Kyprý, s tím, že jsou hlavně dobrá parta i mimo práci.

Hlavní cenou soutěže byl oblek Bandi. Ten si po losování odnesla paní Věra. "Je to krásný oblek, manžela potěší a navíc jej užije, protože pracuje v manažerské pozici," usmívala se výherkyně hlavní ceny večera.

Nepřehlédněte: Žena vypadla z balkonu. Zraněním podlehla

Heidi Janků vzkazuje Úněšovským, že doufá v brzké shledání. Rozhovor s ní a s Petrem Jančaříkem je přípravě.

Martina Sihelská