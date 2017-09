Zdravotně postižení potřebují nové prostory

Stříbro – Stříbrská organizace zdravotně postižených se s lety své činnosti stále rozrůstá. Nyní je v organizaci celkem 92 členů, převažují ženy a jde převážně o lidi v seniorském věku.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

Svaz má ale jeden dost důležitý problém, se kterým se už nějakou dobu snaží vypořádat. „Nemáme vlastní spolkové prostory, kde bychom měli své zázemí, mohli třeba připravit lehké občerstvení. Všichni členové na tom nejsou zdravotně tak, aby mohli jezdit na výlety, ale uvítali by setkávání s ostatními, aby, jak se říká, přišli mezi lidi,“ sdělila předsedkyně Jiřina Hrubá.

Jak dále předsedkyně dodává, členové spolku se rozhodně nenudí. „Jsme v místní organizaci aktivní a máme členům co nabídnout. Pořádáme ozdravné pobyty pro členy, zájezdy po památkách, pro zlepšení kondice a za poznáním členové podnikají lehkou turistiku po městě a okolí. Společně navštěvují divadelní představení, koncerty a výstavy. Důležitou složkou činnosti je u nás také i přednášková činnost jak o zdravotním problematice, tak třeba o právech a nárocích zdravotně postižených. A máme i spoustu dalších nápadů.“

Je zřejmé, že by si stříbrská organizace zdravotně postižených opravdu nové prostory zasloužila. S tímto plánem se zástupci obrátili jak na senátora Václava Votavu, tak především na vedení města. „Město nám sice vychází vstříc s půjčováním prostor na radnici, ale ty nejsou vhodné na všechny volnočasové aktivity. Ale věřím, že se řešení najde,“ dále poznamenala Hrubá.

Zástupci města samozřejmě nejsou k věci lhostejní. Jak ale vysvětlil starosta Karel Lukeš, záležitost není zcela jednoduchá.

„Máme zde několik podobných skupin a všem se snažíme vyjít vstříc. Co se prostorů týče, určitě by se nějaké našly, ale jde o to, zda by je organizace využívala nárazově, nebo například každý den. V tomto ohledu by mohl posloužit i kulturní dům. Vše by ale záleželo na domluvě. Určitě se touto záležitostí budeme zabývat,“ řekl stříbrský starosta.

Martina Sihelská