Zelený čtvrtek byl v achivu věnován kronikářům

Tachov – Zapisují do pamětních knih a každoročně se schází v archivu, kronikáři přijeli z celého Tachovska.

Tachovský archiv hostil na Zelený čtvrtek setkání kronikářůFoto: Deník / Hříbal Antonín

Na Zelený čtvrtek se už od devadesátých let minulého století schází kronikáři měst a obcí Tachovska. Usednou v archivu v Tachově, aby si jednak vyměnili zkušenosti a také získali užitečné informace jak úřední písemnosti vést přesně podle zákona. „Zajímá nás, jak kroniky vedou, vždyť nakonec tyto knihy zůstanou u nás v archivu,“ sdělil Deníku ředitel archivu v Tachově Jan Edl s tím, že o kroniky se dříve starala muzea, ale po roce 1990 přešly pod archiv. Pamětní knihy zůstávají deset let po dopsání v obcích, teprve pak putují do archivu. „Kroniky se naskenují a obecní jsou na internetu přístupné hned, u školních a farních jsou pak jistá omezení,“ dále uvedl Edl.



Kronikářům také v archivu ukázali nové kroniky získané v roce 2016 a publikace, které by kronikáři mohli využít pro svoji práci. Také přiblížili novinky na webových portálech, co je kde nově zdigitalizováno. Jednoho tématu se dotkli více. „Jde o obecní spolky. Ty mnohdy nechtějí nic nikam předávat a pak se to vyhodí a je to škoda. Obecní kronika by tedy měla obsáhnout i záznamy o činnosti spolků,“ dodal ředitel archivu.



Podle archivářů se čtvrtečního setkání účastnilo 28 kronikářů, což je nejvíce v posledních letech a přivítali mezi sebou i nováčky jako například z Lestkova, Chodové Plané nebo Černošína.