Železnice z Bezdružic do Teplé je zatím stále utopií

Bezdružice – Mnohaletá snaha představitelů Bezdružicka a Tepelska o možné železniční propojení obou lokalit přišla na přetřes minulý týden i při setkání s prezidentem Milošem Zemanem. Ten dokonce slíbil pomoc.

Bezdružická lokálka.Foto: DENÍK/Antonín Hříbal

„Ani jsem nečekal, že to pana prezidenta tak zaujme, když jsem mu o železničním spojení Bezdružic a Teplé řekl," potvrdil Deníku starosta Bezdružic Jan Soulek. „Prezident přislíbil, že se na podrobnosti zeptá ministra dopravy," dodal.

V Bezdružicích končí železniční trať z Pňovan a případné její prodloužení do třináct kilometrů vzdálené Teplé by bylo přínosem nejen pro obyvatele z obou regionálních oblastí. „Vlastně by tak byly přímou tratí propojeny oba kraje, Plzeňský i Karlovarský," dodal Soulek.

A takové přímé propojení obou západočeských krajů dosud neexistuje. „Z Plzně do Karlových Varů se vlakem sice dojet dá, ale různými oklikami. Přímá trať neexistuje a vybudováním železnice z Bezdružic do Teplé se řešení přímo nabízí," dodal Soulek.

Podle jeho slov by tak nová trať přímo propojila obě krajská města.

„Přineslo by to nejkratší železniční spojení mezi městy a pokud by se současné trati technicky upravily, vznikla by možnost provozu i rychlejších vlaků," míní starosta.

Záměr postavit tuto trať představila Správa železniční dopravní cesty už v říjnu 2008.

Podle studie by trať měla být jednokolejná a vlaky by zde mohly jezdit rychlostí 80 až 100 km/h. Za Bezdružicemi se plánují zastávky Horní Polžice, Pačín, Křepkovice, Klášter Teplá a Teplá. Vrchol trati je u ve výšce 670 metrů nad mořem nedaleko Křepkovic.

Doba jízdy z Plzně do Karlových Varů by se díky nové trati měla zkrátit o více než hodinu. Zatímco teď jezdí vlaky přes Cheb nebo Mariánské Lázně přibližně dvě a tři čtvrtě hodiny, po trati přes Bezdružice a Teplou by jízda trvala hodinu a půl.

Náklady na vybudování trati se odhadují na půldruhé miliardy, další stamiliony by si vyžádaly nezbytné úpravy stávajících tratí.

