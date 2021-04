Luboš Palata | Foto: archiv Deníku

Rusko se na první pohled zdá jako velká, mocná země. Mnohem větší a silnější, než desetimilionová Česká republika. Vždyť i Moskva má víc obyvatel, než celé Česko. A naše armáda by dokázala Česko proti té dnešní ruské bránit tak dvě a půl hodiny a to ještě jen v případě, že by Rusko nepoužilo jaderné zbraně. Proto náš požadavek na srovnání počtu diplomatů na ambasádách obou zemí zní tak trochu jako diplomatická drzost.