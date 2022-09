Očekávané se stalo skutkem. Petr Pavel, který už dlouho kandiduje na prezidenta, ohlásil že,… kandiduje na prezidenta. Proč by taky vyvěšoval bílý prapor, natož házel flintu do žita, když je favorit číslo jedna.

Liberální ucho je poněkud zneklidněno, když slyší, že Petr Pavel chce vrátit Česku „klid a pořádek“. Starší si ještě vzpomenou na heslo o klidu na poctivou práci a lehce je kremelsky zamrazí. Naopak poněkud směšně působí to, že prezidentský čekatel si nechal na pultík napsat „generál Pavel“. Jako by to slovo „generál“ bylo jeho křestní jméno.

Když vás spravedlnost týrá

Pokud teď někdo uvažuje o gumě nebo zeleném mozku, je potřeba tyto obavy rozptýlit. Vše je chytře, ba důmyslně promyšleno. Petr Pavel a jeho profesionální štáb vědí, že ve druhém kole bude proti nim stát s velkou pravděpodobností levicový kandidát. Tedy někdo, koho budou volit spíše starší, spíše chudší a spíše méně vzdělaní lidé. Ti, co volili Miloše Zemana.

Generál ve výslužbě nemusí hledět na liberální voliče. Jejich hlasy má v kapse, zvlášť, když na něj vytáhne nakrásně Andrej Babiš. Musí tedy lovit v jeho voličském revíru. Klid a pořádek, generál, to jsou hesla, na která mohou a také budou levicoví voliči slyšet. Touží přeci (a plným právem) po jistotách a po někom, kdo je dokáže pro ně vybojovat.

Sněmovna: slovní fotbal bez pravidel

Jen pár hodin předtím Petr Pavel zaútočil na jejich city, když řekl, že bratři Mašínové nejsou hrdinové, protože zabíjeli nevinné. I to mluví z duše většině národa. Zkrátka, hraje to dobře. Zdá se, že taktiku a strategii dokázal z bitevního pole přenést do politiky.

Do voleb ještě daleko, ale zatím má před ostatními náskok.