Důležité ale je, že se stromy rozsvítí. A důležité také je, že se v Česku stále čeká na Ježíška. I když v nabídce adventních a vánočních dobrot, či dekorací to v obchodech zas tak moc vidět není.

Stačí se projít mezi regály s akčním a sezónním zbožím. Na jednom místě láká barevný obal čokolády ve tvaru sáněk Santa Clause, o kus dál svítí žárovčičky z půlmetrového soba z recyklovaného materiálu, jako dekoraci si můžete vybrat několik barevných variant dřevěného panáčka Louskáčka a všemu vévodí sedící obtloustlý vousatý troll.

Je to tak, globalizujeme se. Ale tak nějak chybí Josef Lada a jeho kouzelné, malebné české vánoční motivy. Samozřejmě, že se v záplavě vánočních motivů z celého křesťanského světa dají ty ladovské také najít. Ale dá to práci. Neměly by tradiční české vánoční symboly hrát prim? Určitě by to přivítal nejeden návštěvník obchodních center. Ježíšku, nedej se!