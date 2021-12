A někde prostě zkusili program změnit. A tak z vánočních trhů se někde ze dne na den staly trhy farmářské, které aktuální covidové opatření nezakazuje.

Je jasné, že cílem opatření a zákazu vánočních trhů je především snížit potkávání se lidí, aby se tak snížilo riziko přenosu nemoci, která už dva roky paralyzuje společnost.

Otázkou ovšem je, jestli to přinese nějaký výsledek. I když se naprostá většina vánočních stromů o víkendu rozsvítila bez oficiálního doprovodného programu, lidé si tuto příležitost ujít nenechali a na veřejná prostranství stejně přišli. A nebylo jich málo, náměstí byla slušně zaplněna.

Další otázkou tedy je, jakou měrou by to ovlivnilo vývoj pandemie, pokud by na těch lidmi zaplněných náměstích byly otevřené stánky a hrála muzika.