Američané bohužel osvobodili v roce 1945 jen západní část Česka. Dojít až do Prahy a možná ještě mnohem dál Sověti Američanům zakázali. To zbytečně prodloužilo válku v Česku o několik dní a stálo tisíce životů Čechů, včetně života skvělého dědečka mé ženy Františka Hodíka.

Američané mohli možná zachránit i tehdy už nalomenou československou demokracii a ušetřit nám čtyřicet let nesvobody. Z toho polovinu pod sovětskou okupací ze srpna 1968.

Skutečně mimořádně hloupému, ale v českém obyvatelstvu velmi zakořeněnému „argumentu“, že když jsme se zbavili sovětských základen, tak tu hlavně nesmíme připustit ty americké, protože to jsou přece také cizí vojenské základny, jsem nikdy nerozuměl a nerozumím dodnes. V situaci, kdy ve vzdálenosti od hranic menší, než je vzdálenost Chebu od Ostravy, probíhá brutální ruská agrese, mi to rozum vůbec nebere.

Sousední Polsko se zoufale snaží, aby tam nějací vojáci USA na stálé vojenské základně byli. S jasným argumentem, že je to nejlepší záruka bezpečnosti, jakou může demokratický evropský stát dostat. A my se tváříme, jako že je to ta největší hrozba. Téměř shodná s okupací sovětskou.

Pijme vládě na zdraví!

To má „logiku“ asi jako srovnávat sanitku s dodávkou teroristů. Obě to jsou přece dodávky. Nyní podepisovaná obranná smlouva s USA o základně ale opravdu není. Bohužel.