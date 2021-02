Lékař a šéf klubu TOP 09 Vlastimil Válek v dnešním rozhovoru Deníku říká: „Je tu část lidí v čele s premiérem, která absolutně nemá zájem na hledání konsensu. Je jim to úplně jedno. Svých poslaneckých kolegů jsem se tedy ptal, jestli to tak bylo vždycky a oni mi upřímně říkají, že nikdy.“ K tomu přidejme hlas respektovaných členů Národní ekonomické rady vlády Jana Švejnara, Štěpána Jurajdy a Daniela Prokopa, kteří v dopise Andreje Babiše žádají, aby se vláda pokusila udělat maximum pro zamezení obrovských ztrát na životech, dlouhodobých ekonomických dopadů a rozpadu důvěry ve veřejné instituce.

Bývalý ministr financí a poslanec Ivan Pilný se pro změnu rozhodl vystoupit z ANO, protože podle něj dělá neodpovědnou rozpočtovou politiku a nenaslouchá odborníkům. Míní, že se proměnilo v čistě populistické hnutí, jemuž jde jen o vítězství ve volbách, ať to stojí, co to stojí. Příkladem je novela zákona o státním rozpočtu s obřím půlmiliardovým schodkem.

Už nejde o ojedinělé hlasy, ale o bití na poplach. Jsme v situaci, kdy by se měli dostat ke slovu skuteční experti v daných oblastech. Jde totiž o životy a zdraví nás všech, o vzdělanost národa a budoucnost české ekonomiky.

Současná politická reprezentace na to evidentně nestačí.