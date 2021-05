Prezident svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza navrhuje, aby se debatovalo o zkrácení prázdnin. Nesměle se o tom mluvilo už loni, tehdy ministr Plaga diskusi uťal. Správně.

Letos jsou však důvody pro jednoměsíční volno mnohem pádnější. Děti a studenti vskutku přišli de facto o celý školní rok. Jednoznačně se ukázalo, že dálková výuka, přes vynaložení veškerého důvtipu a úsilí pobyt v lavicích nenahradí. Nemluvě o oborech, pro něž je nezbytná praxe.

A co víc: žákům a studentům neschází jen vědomosti – to se dá vždy dohnat. Chybí jim kamarádi a společenské styky. Podstatnou součástí výuky jsou přeci přestávky a všechno, co se kolem školy točí.

Jsou tedy nějaké důvody proti?

Děti ( i dospělí) zažívají a zažívali krušné dny. Psychologové a psychiatři mluví o tom, že na duši třetiny z nich to zanechá následky. Jak se zdá, letní ústup nemoci spolu s očkováním přinese úlevu. Jestli dočasnou či stálou nevíme, ale úlevu jistě. A znovu nalezenou volnost se sluší oslavit. Většina dítek a výrostků zjistila, že škola není tak hrozná, ale do září počká.

Proti svědčí i jiná věc. Debata by záhy ztratila lidský a odborný rozměr a zbarvila by se politicky. Čili: Nebyly by hledány věcné důvody, nýbrž by se překrucovalo dle momentálního prospěchu stran.

Pokud jsou argumenty pro a proti v rovnováze, je lepší věci neměnit. Prázdniny nechme.