Nepochopitelný skandál s neočkovaným lékařem olympijské výpravy zakrývá podstatnější při. To, co potkalo olympioniky, je smutně surrealistické a nedá se to nijak zobecnit. Otázka, zda mají být po prázdninách zrušeny bezplatné PCR testy, se však týká všech.

Ministr Vojtěch dal najevo, že by koronavirové zkoušky rád zpoplatnil. Má to být jakýsi drobný štulec těm, kdo se vyhýbají očkování. To je teď dostupné pro každého, v každém krajském městě se budou injekce píchat ve velkém v obchodních centrech. Může to být taková milá vložka mezi nákupy.

Už teď je jasné, že vakcíny jsou spolehlivé a pro drtivou většinu lidí zcela neškodné. Kdo není umanutý, měl by tak chránit sebe i ostatní. Paranoici, svérázní šamani a popletení vědátoři ať vyjmou z tobolky hrst stokorun, když chtějí vyrazit na plovárnu nebo do kina.

Na první pohled to vypadá logicky. Na druhý už ne.

Stát je doslova povinen přitáhnout do očkovacích center co nejvíce lidí. O to víc, že při loňském podzimním úderu viru šeredně selhal. Nemá však nikoho trestat, má a musí přesvědčovat. Motivace má být kladná, a ne záporná. Lidé mají právo na svůj názor, i když zcela odporuje logice a zdravému rozumu. Jde o to, aby ho změnili ze své vlastní vůle a na základě citových i rozumových argumentů.

Mají snad obézní lidé nebo kuřáci platit zvláštní daň? Teoreticky vzato, měli by. Také neohrožují jen sebe, ale zprostředkovaně omezují a ochuzují i druhé. Jenže lidé jsou si rovni ve své důstojnosti bez ohledu na zlozvyky.

Politici i vědci mají vášnivě mluvit o tom, že vakcína je dobro. Stát má spustit mohutnější reklamní kampaň. Chytrý nápad jsou i loterie a jiné odměny. Testy ale ať zůstanou bezplatné. Když ty, kteří se brání očkování, naštvete ještě víc, zatvrdíte je navždy.