Luboš Palata | Foto: archiv Deníku

Představte si, že by v říjnových parlamentních volbách bylo povoleno kandidovat jen Babišovu ANO, komunistům, Okamurově SPD, Trikolóře a Přísaze. A že by Ivan Bartoš byl v trestanecké kolonii na Bruntálsku a Piráti, stejně jako všechny strany dnešní demokratické opozice by byly zakázány. Televize a rádio a skoro všechny noviny by byly orgány státu, vlády a státostrany.