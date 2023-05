Martin Komárek | Foto: Deník

Alkohol patří mezi lásky Čechů. Denně jej pije devět set tisíc z nás. Jeden a půl milionu podle nejnovějších čísel rizikově. Muži „chlastají“ pivo a kořalku, zato dámy kulturně popíjejí víno.

Zcela bez nadsázky lze tedy říci, že Fialova maskulinní vláda se vyšším zdaněním pivka a kořalek stará o mužské zdraví. Naopak nulovou daní na tichá vína podporuje alkoholismus u žen. S podobnou logikou pálka, kterou nasadila novinám, podporuje dezinformátory a ruskou propagandu.

Vítěz Fialovy reformy? Opilý knihomol

Když ponecháme stranou vládní mudrování, plynou z nových dat dvě zprávy. Ta dobrá je, že se spotřeba alkoholu nezvyšuje. Ta špatná je, že ve srovnání s většinou civilizovaných zemí je vysoká.

Stojí to hodně. Na nemoci související s osvěžujícími nápoji umírá ročně šest až sedm tisíc lidí. Léčení šťastnějších stojí 35 až 55 miliard korun. Kdyby stát více investoval do prevence, nemusel by zvyšovat daně. A v rámci své posedlosti tichým vínem by mohl dokonce moravským vinohradníkům dát daň zápornou. To by samozřejmě zas zvýšilo konzumaci. Z hlediska vládní logiky by to ale bylo přece normální.