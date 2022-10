Ukrajina chce do NATO. Byla chyba ji nevzít v roce 2008

Nebude to samozřejmě s největší pravděpodobností odpověď jaderná, ale konvenční, ale natolik tvrdá, že přeloženo z diplomatické mluvy to Kreml navždy odradí od toho, aby něco takového zopakoval.

USA , NATO i EU dělají dosud vše pro to, aby se vojenské konfrontaci s Ruskem vyhnuly. Červenou čarou byla v tomto smyslu území členských států Aliance, které státy NATO musí společně podle článku 5 bránit. Jsou sice různé názory na to, jak stoprocentní záruka společné obrany to je, ale co je v životě stoprocentní.

Ukrajinu Aliance nebrání, protože Kyjev do Aliance nevstoupil, respektive do ní nebyl přijat. Útok jadernými zbraněmi na evropský stát sousedící s EU i NATO ale smlouvy Aliance neřeší. Stejně jako neřeší, jak odradit jadernou velmoc od jaderného útoku na sousední zemi, s níž vede konvenční válku, v níž prohrává.

Putin lhal o vítězství. Rusku i sám sobě

Kdo má lepší nápad, jak to udělat jinak, než jasně pohrozit velice drtivým odvetným vojenským úderem, ať ho dá na stůl. Zabránit jaderné válce je totiž pro přežití lidstva asi to nejpodstatnější, co je třeba učinit.