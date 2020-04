Se zdůvodněním, že ve Wu-chanu, centru koronavirové epidemie, to zafungovalo. Naštěstí by Matovič k něčemu takovému potřeboval většinu v parlamentu a tu v tuto chvíli zřejmě nemá, když se k jeho plánu přihlásila jen populistická vládní strana Borise Kollára Sme rodina.

Naopak jasně proti je vládní Svoboda a Solidarita Richarda Sulíka i strana Za lidi Andreje Kisky. A to proto, že ekonomické důsledky tohoto experimentu by mohly být pro Slovensko katastrofální. Zatím ale Matoviče, který byl dosud zvyklý se pohybovat v prostředí opoziční politiky, o sebevražednosti jeho kroku nepřesvědčili a on si dál vede svou a znejisťuje veřejnost.

Čínské recepty na koronavirovou krizi mají ještě jeden velmi zásadní problém. A to důvěru v oficiální čínská čísla o koronaviru. Ta se totiž náhle přestala zvyšovat v momentu, kdy komunistický prezident Si Ťin-pching prohlásil, že nákaza pominula a je třeba se vrátit do továren.

Agentura Bloomberg včera zveřejnila závěry tajné zprávy americké CIA, podle níž jsou údaje o koronaviru, které Čína zveřejňuje, zcela lživé. Nebylo by na tom nic překvapivého. Čína lhala a zatajovala informace o koronaviru už na počátku jeho šíření.

Tak proč by zrovna teď mluvila pravdu? Podle amerických zpravodajců počty uren ve Wu-chanu ukazují, že jen tam na koronavirus zemřelo nejméně o 26 tisíc lidí víc než Čína uvádí. Proto doufejme v naše, nikoli čínské, recepty na krizi. I na Slovensku.