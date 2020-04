Vláda žádá prodloužení nouze. Má na to právo?

Kabinet předloží sněmovně žádost o prodloužení nouzového stavu o další měsíc. Je to rozumná žádost nebo jen touha vychutnat si moc o chvilku déle? Řekněme jasně: I v době korony lze s vypětím všech sil vládnout běžně a s kontrolou sněmovny. Přes to je žádost o delší plnou moc oprávněná a poslanci by ji měli schválit.

Foto: Deník