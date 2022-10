Níže už vám ale přinášíme přehled motoristických událostí, které stojí za to navštívit o tomto víkendu.

The Most Classic + Histo Cup

Kdy: 7. až 9. 10.

Kde: Most, Autodrom

Setkání a výstava klasických automobilů, soutěž historických vozidel.

Harley a Guzzi Party

Kdy: 7. až 9. 10.

Kde: Štědronín u Zvíkova, kemp Počta

Páteční večírek bude ve stylu "Beach Party". Sobota klasicky soutěže, vyjížďka atd. Oba večery bude hudba a spousta zábavy.

Oldtimer Corso a Stará Čína

Kdy: 8. 10., od 10. hodin

Kde: Pardubice, třída Míru

Exhibiční jízda Pardubicemi.

Škodovky i Aerovky. Historická auta a motocykly se vydaly na Poslední kolo

Vzpomínková jízda mopedů

Kdy: 8. 10.

Kde: Žebrák

Sraz veteránů

Kdy: 8. 10., od 14, hodin

Kde: Podlesí u Příbrami, hříště

Rozloučení se sezónou

Kdy: 8. 10.

Kde: Praha-Radotín, Retroautomuzeum Strnadice

Jízda veteránů.

Utkání na traktorech! Závodily i frézy a sekací traktůrky

38 zatáček S.H.V.

Kdy: 8. 10.

Kde: Svinaře, hospoda U Lípy

Závody motocyklů Stadion.

Setkání příznivců starých traktorů

Kdy: 8. 10.

Kde: Mahouš na Prachaticku

Táborský sraz mustangů a US Cars

Kdy: 8. 10.

Kde: Tábor, areál Komora

Setkání milovníků amerických aut.

Cílová jízda

Kdy: 9. 10.

Kde: Uherský Ostroh

Jízda veteránů přes Mikulčice.

