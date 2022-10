Zdroj: DeníkBuřinka se pustila do tohoto náročného projektu, protože zároveň pomůže potřebným. Půjde totiž o rekonstrukci domu, v němž žije pěstounská rodina. Není třeba dlouze vysvětlovat, že lidé, kteří vytvářejí domov dětem, které by ho jinak neměly, si zaslouží nejen náš obdiv, ale především pomoc. S hledáním konkrétní rodiny, které Buřinka dům opraví, pomohla nezisková organizace Cestou necestou. „Navštívili několik pěstounských rodin, nafotili jejich domy a finální výběr jsme pak nechali na hlasování našich zaměstnanců,“ říká Richard Klíma, který se v Buřince stará o interní komunikaci.

Tím to však nekončí. Zaměstnanci stavební spořitelny zároveň také sami přiloží ruku k dílu. Pomohou s vyklízením obydlí či zazimováním zahrady. Stejně jako čtenáři Deníku budou projektem žít několik příštích měsíců.

Když děti vyrostou a začnou opouštět rodné hnízdo, rozhodnou se někdy rodiče vytvořit láskyplné zázemí dalším dětem. Stejně jako manželé Robin a Liběna, kteří vychovali tři potomky, potom, co dva nejstarší synové dospěli, stali se pěstouny. Už osm let se starají o slečnu Míšu a poslední čtyři roky procházeli schvalovacím procesem, aby jim mohly být svěřeny do péče další děti. Dvě holčičky předškolního věku se přistěhují už během rekonstrukce. „Pěstounství je taková životní mise. Děti si do nových rodin mohou přinést neveselé zážitky a začátky nebývají jednoduché. Rozhodně ale stojí za to vidět, jak postupně ožívají,“ říká pěstounka paní Liběna.

Nejen proměna podkroví

Rodina si před pár lety pořídila velký dům, aby mohli poskytnout odpovídající zázemí přijatým dětem. Projekt Buřinky původně počítal především s proměnou obytného podkroví v dětské pokoje, postupně však nutnost stavebních zásahů i pomoc Buřinky narůstá. Když svoje vysněné bydlení manželé objevili, zamilovali se prý na první pohled. „Dům navíc vypadal, že je v dobrém stavu. Postupně se však ukazují vážné nedostatky a vady,“ konstatuje pan Robin.

Nejvíce rodinu trápí zatékání kolem oken a nevyhovující koupelna. Nedávný silný déšť, během něhož se voda dostala až do postele rodičů, odhalil další velký problém. Lukáš Zimandl z architektonického studia Design4Function, které celý projekt rekonstrukce navrhuje, provedl první sondy do konstrukce střechy. Jeho verdikt byl bohužel nekompromisní. „Pokud chcete rekonstrukci udělat správně, měli byste odstranit příčinu zatékání, což v tomto případě obnáší vyměnit celou střechu.“

Noční můrou jako pro mnohé další české domácnosti se stalo vytápění plynem. K jeho raketově rostoucím cenám se v případě Robina a Liběny přidává velikost domu a špatná izolace. Dalším cílem rekonstrukce se proto stala změna zdroje vytápění, která umožní snížit měsíční výdaje, aby neúnosně nezatěžovaly rodinný rozpočet.

Myšlenka pomoci pěstounům se zalíbila vedení Energetického Holdingu Malina, který se rozhodl rodině věnovat tepelné čerpadlo a fotovoltaické panely a zároveň se postarat o jejich instalaci. Díky tomu už malí a velcí obyvatelé domu nebudou závislí na starém dosluhujícím plynovém kotli. „Fotovoltaická elektrárna a tepelné čerpadlo jsou dvě osvědčené technologie, které lidem spolehlivě ušetří peníze za energie. Kombinace těchto zařízení dává velký smysl, protože rodině pokryjí až šedesát procent spotřeby elektrické energie za rok,“ konstatuje Cyril Regner, zakladatel Energetického Holdingu Malina. Instalace může být navíc provedena relativně rychle, všechny výrobky má firma skladem a třeba instalaci fotovoltaické elektrárny garantuje klientům do šesti měsíců.

Hledání spolehlivé stavební firmy

Každá rekonstrukce potřebuje čas a dobré plánování. Kvůli nedostatku kapacit je v dnešní době nutné oslovit kvalitní řemeslníky a stavební firmy alespoň s půlročním předstihem. Nejinak tomu bylo i v případě projektu pěstounského bydlení. „Firmu, která měla rekonstrukci provádět, jsme vlastně oslovili ještě dřív, než jsme našli konkrétní rodinu a dům,“ říká Monika Kopřivová z Buřinky a dodává: „Hledali jsme někoho spolehlivého, takže jsme dali na osobní doporučení. Nechtěli jsme jít do tak velkého projektu s neznámou firmou, kterou bychom našli na internetu. Dostali jsme reference na dvě stavební firmy a jednoho samostatného řemeslníka, ty jsme poptali a jejich nabídky pak chtěli porovnat.“ Podmínkou bylo, aby firma začala s rekonstrukcí střechy ještě v letošním roce, což se ukázalo jako příliš ambiciózní, protože na dobré klempíře se někde čeká i dva roky. Nakonec se ale jedna z oslovených firem přece jen pustila do díla.

Členové pěstounské rodiny zvládli třeba vyklizení domu, stěhování nábytku a vybavení nebo odstranění starých koberců. A o překvapení nebyla nouze. „Náš dům dříve sloužil jako hostinec. Našla jsem tu třeba dvacet džbánků na vodu… Bylo mi líto je vyhodit, tak jsme v září uspořádali garážový výprodej. Jsem ráda, že jsme si uvolnili zaplněný prostor a věci, které už nepotřebujeme, mohou ještě někomu posloužit,“ spokojeně říká paní Liběna.

Bydlení na staveništi?

Z nedávného průzkumu Buřinky mezi veřejností vyplynulo, že většina lidí se nechce vystěhovat z vlastního domu ani během stavebních úprav, pokud to není naprosto nezbytné. Často totiž není kam. Rodina pěstounů měla štěstí, protože se stačilo přesunout do přízemí, aby podkroví bylo připravené na den D – tedy zahájení rekonstrukce. Zvažujete-li i vy „bydlení na staveništi“, rozmyslete si předem všechna pro a proti. V případě pěstounské rodiny bude sice život v přízemí trošku stísněný, ale jistě si poradí.

Pokud během rekonstrukce nechcete zůstávat doma, máte řadu možností, kam se přestěhovat. Ať už k rodině či známým, do krátkodobého pronájmu, na ubytovnu, nebo třeba na chatu. S náklady na náhradní ubytování je však potřeba počítat už na začátku a zahrnout je do rozpočtu.

Průvodce rekonstrukcí krok za krokem



Od října až do února budete každý čtvrtek sledovat, jak probíhá rekonstrukce podkroví, výměna střechy či instalace tepelného čerpadla a solárních panelů v domě pěstounů Liběny a Robina. Co vás konkrétně čeká?



· Nejprve se dozvíte se, co je potřeba rozmyslet (udělat) před začátkem rekonstrukce, ať už jde o financování, rozsah prací, či hledání spolehlivé stavební firmy.

· Obrátíte se při hledání budoucí podoby svého obydlí na architekta, projektanta, nebo si poradíte sami? Víte, jak by měl vypadat funkční interiér? Jak vybrat zdroj vytápění nebo kvalitní fotovoltaiku.

· Poradíme vám, jak sestavit rozpočet, kde získat finanční prostředky a dotace.

· Jednání s úřady se pravděpodobně nevyhnete. Dozvíte se, jaká povolení potřebujete a jestli vás čeká rekolaudace nemovitosti.

· Představíme vám harmonogram prací a vzorovou smlouvu o dílo na rekonstrukci.

· Všechno je připraveno, začíná přestavba. Po bourání přicházejí na řadu zednické práce, pak nové rozvody vody, elektřiny a vytápění a ve finále úklid.