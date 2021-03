Karlovarský kraj, pokud rozhodnutí rady posvětí i zastupitelstvo, podpoří částkou 1,3 miliony korun prázdninové charterové lety do bulharského Burgasu. Mělo by jich být celkem třináct a vypraví je společnost ČEDOK. „Budeme doufat, že se situace ohledně koronavirové pandemie zlepší natolik, aby cestující mohli lety v období od 21. června do 21. září z letiště Karlovy Vary využít,“ říká náměstek hejtmana Jan Bureš.

Krajské finance by měly pokrýt příspěvek na zvýšené náklady na let, který bude mít při cestě tam jedno mezipřistání v Pardubicích. Slunnou destinaci připravuje i letiště v Mošnově u Ostravy. Létat by se mohlo do řecké Soluně, s Alicante, Rhodosem či Tureckou riviérou počítají i letos Pardubice.

Lidé jsou ale zatím k plánování letní dovolené rezervovanější, důvod nikoho nepřekvapí. Nejistota kvůli pandemii. To je i případ šestatřicetiletého Miroslava Honka, který řadu let létá s nízko nákladovými společnostmi během prázdnin až do čtyř destinací. „Obvykle v lednu už mám zabookované letenky a pobyty na celé prázdniny dopředu. Letos jsme ale neudělal žádnou rezervaci,“ poznamenává. „Loni jsem měnil termíny čtyřikrát a nakonec se stejně neletělo. Letošní vývoj a odhady mě nenaplňují nadějí, že se v létě k moři podívám,“ konstatuje cestovatel.

O osmdesát procent méně zájezdů

Cestovní agentura Invia eviduje oproti předchozím, úspěšným rokům, pokles objednávek zájezdů o osmdesát procent. „Lidé se hlavně bojí, aby se pak dostali domů, kdyby se něco stalo. Ale i když se v ČR vyhlásí něco nového, cestovní kancelář dopraví své klienty vždy zpět do vlasti,“ ubezpečuje mluvčí společnosti Invia Andrea Řezníčková.

Pokles zaznamenaly i kanceláře Exim Tours či Fischer, nad sezónou ale hůl nelámou. „Čísla z předprodejů za leden a únor napovídají, že bychom se letos mohli dostat na 60 procent roku 2019,“ vypočítává mluvčí společnosti Fisher Jan Bezděk. „Podstatné je, že touha cestovat nikam nezmizela, možná právě naopak. Loni si řada našich klientů dovolenou odepřela nebo necestovali tak často, jak byli zvyklí. O to větší chuť mají letos,“ myslí si.

Některé cestovní kanceláře se snaží rozhodování cestujícím ulehčit i výhodnými podmínkami nákupu, třeba možností bezplatně stornovat zájezd i třicet dní před odletem nebo nízkou úvodní zálohou. „. Co je podstatné, tak pokud dojde na rušení zájezdu, tak klientovi vrátíme už pouze hotovost, žádné vouchery nebo poukázky,“ doplňuje Jan Bezděk.

Nejistotu vyvolávají i zprávy o možném zavedení takzvaného Covidpassu a nutného očkování pro vycestování do zahraničí. Nebo podstupování testů. To by ale podle Andrey Řezníčkové neměla být pro cestující překážka. „Vzhledem k tomu, jak jde u nás pomalu očkování, počítáme pro Čechy spíše s testováním. Na to si zvykli a cestují. Momentálně je velice oblíbená Dubaj, celkově se čtyřmi testy,” upřesňuje mluvčí Invie.

Bez ohledu na stav pandemie se těší dovolenkáři na stejné destinace jako v minulých letech. „Na léto 2021 se nejvíce prodává Egypt, Turecko, Řecko a Tunisko,“ vyjmenovává Petr Kostka z Exim Tours. Tunisko je o to lákavější, že zůstalo loni pro Čechy nedostupné.