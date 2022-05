Máte nutkavou potřebu cestovat? Mám a po tom období, kdy to úplně nešlo, mi přijde, že o to větší nutkání mám jezdit na místa, kde jsem ještě nikdy nebyla. Myslím, že to ve mně vypěstovala mamka, se kterou jsme toho hodně nacestovaly jak po Česku, tak v zahraničí. Ale vždycky se ráda vracím domů, a to místo může být jakkoli nádherné.

Obvykle cestujete s maminkou, herečkou Danou Batulkovou, nebo kamarádkami. Co takhle hodit batoh na záda a vyrazit někam sama? Klidně na den, na výlet… to jste někdy podnikla?

Potřebuju parťáka a někoho, s kým cestu a zážitky sdílím. Závidím lidem, co si vyjedou někam jen tak sami a je to pro ně určitý druh relaxu a sebepoznávání. Já ráda chodím sama na procházky se sluchátky v uších, ale výlety a cestování musím nejméně ve dvou.

Když jsme zmínili vaši maminku, jak často spolu jezdíte a kde to máte v tuzemsku nejraději?

Naše je Šumava. To je prostě největší srdcovka, kterou s mámou sdílíme už od mého dětství. Jezdily jsme tam na začátku převážně na kola a pak i jako pěší turisté a je to místo, kam se strašně ráda vracím, na které mám neuvěřitelně moc krásných vzpomínek (teda i ty horší, když jsme se s mamkou jednou ztratily a už se začalo stmívat nebo když jsem byla nucená jezdit ty šílený šumavský krpály na kole, ale zase to jsou věci, na které člověk jen tak nezapomene) a kde se cítím hrozně dobře a odpočatě. Potom také miluji Moravu v okolí Mikulova, Pálavu.

Proč by měly dcery občas vyrazit někam jen se svou maminkou? Co vám takové výlety dávají?

Myslím, že jsou strašně důležité a je hezké jezdit s maminkou na dovolené i v dospělém věku. Je to zase úplně jinak strávený čas a v tom shonu práce, domácnosti a běžného života je hezké vyjet někam, kde na sebe máte víc času, víc si povídáte, sdílíte zážitky, volný čas. Je to úplně jinak strávená doba, která je vzácná a které by si měl člověk vážit. A to se netýká jen cestování s maminkou, ale celkově s rodiči nebo kamarády. Člověk si toho v této šílené době váží o to víc.

Co je pro vás důležité, aby na vás ve vaší cílové výletní stanici čekalo?

My máme vždycky za cíl hospodu. (smích) Ale ne, to není to hlavní, už jsem se v době pandemie, kdy bylo vše zavřené, naučila dělat svačiny, takže jsem jako správný turista pokaždé vybavená. Ale já osobně hodně koukám na Instagram na fotky té lokality, mám ráda výhledy, hezká a zajímavá nebo skrytá místa. Na Instagramu najde člověk spoustu inspirace.

Jezdíte si užít volna spíš relaxačně, nebo máte ráda i výlety a s chutí poznáváte přírodu a památky?

Nejsem typ, co umí jen ležet. Potřebuju procházky, výšlapy, zážitky, výhledy, poznávat okolí, ale potom večer to právě ráda proložím nějakou masáží, kafíčkem a pohodičkou. Prostě takový balanc.