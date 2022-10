Odlehlé vesnici chyběli lidi, tak si je vyrobili. Teď jsou v obležení novinářů

O japonské obci Nagoro se říká, že je to vesnice strašáků. Není to však tím, že by tak vypadali skuteční obyvatelé. Údiv totiž vzbuzují místní loutky, respektive strašáci, kteří jsou mnohdy k nerozeznání od místních. Za počinem stojí postupná úmrtí tamních občanů a rozsáhlé vylidňování venkova, které je obzvláště v Japonsku velkým problémem.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Musí zůstat čas i na odpočinek. | Foto: Shutterstock