A jak to celé začalo? Za vše může Karel Hynek Mácha, který byl podle všeho milovníkem piva. Historici se dříve domnívali, že se básník po horách procházel, aby navštívil místní hrady, kterých na své trase minul neuvěřitelných 26. To ovšem podle všeho nebyl jediný důvod jeho putování. Podle významného českého znalce piva, cestovatele, lékaře a kazatele Zdeňka Susy totiž navštívil dokonce dvakrát tolik pivovarů, které na klikaté cestě potkal. "Sám cestu hodnotím jako geniální. Do jeho cesty jsem si zakreslil pivovary a všechno tím bylo vysvětleno! Mácha na své cestě do Krkonoš navštívil více než 2x tolik pivovarů než hradů,“ podotkl dříve pro Český rozhlas Zdeněk Susa.

Co je Krkonošská pivní stezka

Máte rádi národní parky? Ten krkonošský nabízí nejkrásnější místa republiky a největší lákadla nejvyšších hor České republiky. To ale není všechno, co je v Krkonoších zajímavé. Pokud totiž patříte mezi milovníky zlatavého moku, neměli byste si nechat ujít Krkonošskou pivní stezku, která se letos koná již podeváté a klikatí se po hřebenech našich hor od jednoho minipivovaru k druhému. Stezku můžete dle webu krkonose.eu projít od 27. května až do konce prázdnin – tedy do 30. září 2022.

Navštívíte na ní pět místních pivovarů a když v každém vypijete pět piv, dostanete za ně příslušný počet razítek, které lze vyměnit za originální tričko Krkonošské pivní stezky nebo památeční otvírák, který získáte už za jedno pivo v každém pivovaru. Na razítka dostanete letáček, díky němuž se můžete zapojit i do závěrečného slosování o další ceny. Více informací se dozvíte na oficiálních stránkách www.krkonosskapivnistezka.cz nebo www.krkonose.eu.

Vyberte si ze dvou tras

Krkonošská pivní stezka ale není jen tak ledajakou procházkou, kterou si střihnete po obědě. Zdolají ji jen ti, kteří se nebojí dlouhé a trochu náročné chůze. Na výběr máte ze dvou tras, z nichž každá má něco málo přes třicet kilometrů. Proto není ostuda, když si ji rozložíte třeba na dva dny. A to nejen kvůli nachozeným kilometrům. Jestliže totiž chcete získat památeční triko, budete muset na trase vypít 25 piv. V pivovarech se také můžete zúčastnit exkurze se sládkem, což byste v jednom dni nejspíš u každého pivovaru nestihli.

Trasa č. 1

Pokud zvolíte kratší cestu, na které ujdete 30,5 kilometru, půjdete z pivovaru Trautenberk přes Portášky a Růžohorky až do Peckého Pivovaru – tato trasa má 11,8 kilometru. Dále budete pokračovat přes Richtrovy boudy, Výrovku a Chalupu na rozcestí až do pivovaru Fries, což je dalších 9,6 kilometru. Zde mají na čepu i pivo Hendrych. Pokud budete pokračovat, čeká vás dalších 8,3 kilometru přes Strážné až do pivovaru Medvěd.

Trasa č. 2

Druhá cesta je se svými 31,2 kilometru o něco delší. Začínáte opět v pivovaru Trautenberk a pokračujete přes Jelenku, Sněžku a Růžohorky do Peckého Pivovaru. Tato trasa čítá 12,4 kilometru. Dále cesta pokračuje přes Severku a Chalupu na rozcestí do pivovaru Fries (9,2 kilometru). Pak už vás čeká posledních 8,3 kilometru do pivovaru Medvěd přes Strážné.

Ať už vyberete první, nebo druhou trasu, potkáte stejné pivovary, které nabízejí pivo Hendrych, Fries, Trautenberk, Krkonošského Medvěda nebo pivo s příslušným názvem Sněžka. Každé pivo má svůj vlastní příběh, ale to, co mají společné, jsou kvalitní suroviny a láska, kterou sládci věnují jejich výrobě.

Stáhněte si aplikaci

Zdarma si na cestu můžete stáhnout i aplikaci SmartGuide, která vás celou trasou provede i díky offline mapám a dozvíte se zajímavé příběhy, které trasu provází. Aplikace je zdarma a stačí v ní jen zadat výraz: Pivo v Krkonoších. Krkonošská pivní stezka je také Krkonošský originálním zážitkem (certifikaci provádí MAS Krkonoše).