Jeho směna trvá někdy i přes dvanáct hodin. V některé dny dokonce po Plzni objede až dvě stovky adres.

BRZKÝ BUDÍČEK

Kurýr vstává už o čtvrté hodině ranní. Do plzeňského depa společnosti DPD dojíždí z Prahy. „Vyjíždím kolem páté. Mám to do práce osmdesát kilometrů, jedu zhruba padesát minut. Na místo dorážím před šestou,“ popsal svůj start dne Adamička.

Zdroj: DeníkPo příjezdu do depa si z pohyblivého pásu vyzvedne balíky podle čísla regionu, který má na starost. „Řadíme si je a skenujeme tak, aby šly postupně za sebou. Po půl osmé začneme nakládat balíky do aut. Zásilky, které vydávám jako první, si do auta naložím naposledy. Vyjíždíme kolem deváté hodiny,“ řekl.

ZNATELNÝ NÁRŮST

O Adamičkovy služby je letos extrémní zájem. „Období před Vánoci je každý rok náročné. Letos se ale ještě přidala covidová pandemie. Někdy se tak stane, že se vrátím domů až kolem desáté večer. Oproti loňsku je nárůst opravdu znatelný. Jako dopravce pracuji už čtyři roky a v současnosti je to největší nápor za celou dobu,“ míní kurýr.