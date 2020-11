Aromaterapie je stará jako lidstvo samo. Využívají se v ní éterické oleje, kterým se říká také přírodní silice nebo esenciální oleje. Pojem éterický olej se přitom používá již od 16. století.

Tak jako původ, i výroba esenciálních olejů je výsostně naturální. Využívá se přitom jeden ze tří postupů - buď destilace vodní párou, suchá destilace nebo mechanické procesy jako lisování. Vznikne směs, v níž je esenciální olej nahoře a voda - hydrolát - vespod. Ten se dále využívá jako účinná přírodní pleťová voda.

Voňavé molekuly

Přírodní esenciální oleje se extrahují z květů, kůry, stonků, listů, kořenů nebo jiných částí rostlin. Při pohledu přes výkonný mikroskop byste viděli, že obsahují množství drobných molekul. Na velikosti v tomto případě záleží stejně jako na vůni. Miniaturní rozměr molekul esenciálních olejů dovoluje jejich snadné vdechování či vstřebávání přes kůži. Odtud dále putují do krevního řečiště a krví se transportují po celém těle, aby pomáhaly tam, kde je třeba. Inhalace esenciálních olejů zase stimuluje funkce mozku.

No a odkud se bere jejich aroma? „Mohou za to hlavně terpeny - těkavé organické sloučeniny rostlinného původu, které v přírodě slouží ke komunikaci s okolím. Rostliny jimi lákají hmyz nebo odrazují škůdce. Díky procesu parní destilace se dají izolovat z rostlin tak, že výsledkem jsou čisté esenciální oleje, které mají široké využití v medicíně, přírodním léčitelství, kosmetice či drogerii,“ vysvětluje odbornice na přírodní kosmetiku Lenka Špaldová.

Léčivé nádechy

Inhalování vhodných esenciálních olejů pomáhá zlepšovat celkový zdravotní stav organismu, podporuje imunitu a dokáže tlumit projevy alergických reakcí.

„Je to díky tomu, že složky esenciálních olejů dokáží bojovat proti zánětu. Některé oleje tlumí akutní dýchací problémy tím, že stimulují vylučování škodlivin z těla prostřednictvím moči a potu. Jelikož jde o čisté a vysoce koncentrované oleje, k dosažení požadovaného výsledku stačí opravdu jen malé množství,“ upozorňuje Špaldová.

Mnoho druhů, spousta účinků

Jelikož příroda nabízí téměř nekonečné množství rostlin i stromů, i paleta esenciálních olejů je široká. Díky tomu si každý může najít pro sebe to pravé ořechové, co mu vyhovuje jak vůní, tak účinky. Podobně jako parfémy, i silice mohou být citrusové, kafrové, zemité, květinové, dřevité (např. Borovice, cedr, smrk), kořeněné a dokonce i pryskyřičné (například myrha) či bylinné (bazalka).

„Olej doporučuji vybrat nejen podle žádoucího účinku, ale i podle oblíbené vůně, protože jeho aroma by vám mělo být příjemné,“ radí Lenka Špaldová. „Někdy je náročné odlišit přírodní esenciální olej od umělého. To se vám pouze smysly nepodaří, ale vysoká pravděpodobnost, že jde o naturální olej je, pokud je zabalen v tmavém skle. Pomohou i informace na etiketě, kde by mělo být uvedeno, že jde o stoprocentní přírodní esenciální olej, název rostliny, z níž pochází - může být i v latině, a informace, že dodavatel, respektive výrobce má ke každé šarži olejů pořízenou GC/MS analýzu. Laik nemusí vědět, co to je, ale určitě to pro spotřebitele znamená, že olej je čistý a nebyl padělaný.“

Jiřina Ekrt Jirušková