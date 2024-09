Pro konání XII.ročníku Jízdy o pionýrský šátek a V.ročník Babettacupu jsme si vybrali sobotu 7.9.2024. Nebe bez mráčku slibovalo velkou účast a realita předčila očekávání. Na stříbrskou plovárnu se na start sjelo rekordních 101 strojů a díky obdivuhodné disciplíně všech účastníků nejen na startu, ale v průběhu celé soutěže, jsme prožili opravdu pohodový den. Trasa dlouhá 74 km vedla přes Svojšín, Ošelín, Horní Plezom, Kurojedy a Holostřevy do Benešovic, kde účastníky čekaly dvě z celkem šesti soutěží a také dobrý oběd v místní restauraci. Přes Brod u Stříbra, Tuněchody, Prostiboř, Zhoř, Skapce, Kostelec a Ostrov u Stříbra dovedly červené šipky soutěžící do cíle.

Na prvním místě nejvíce obsazené Jízdy o pionýrský šátek se umístil Milan Havel na Stadionu S-22 (r.v. 1961). Druhý byl stříbrský Jaroslav Hrbek na Jawě 20 a třetí Vilém Švejda na Stadionu S-11. Vítězem Babettacupu se stal Tomáš Březina z Tlučné, na druhém místě se stejně jako vloni umístil Tomáš Vorlíček, třetí místo bylo překvapením pro domácího Pavla Kříže. Snažíme se na soutěž přilákat více žen a dívek, proto mají samostatnou kategorii, bez ohledu na to, na jakém stroji jedou. Vítězkou Dámského poháru se zaslouženě stala pravidelná účastnice Martina Jarolímová na Jawě 555 a díky suverénně nejnižšímu zisku trestných bodů by se stala i absolutní vítězkou! Druhá byla Petra Havlová na Stadionu S-11 a třetí místo obsadila, stejně jako vloni i předloni, Zuzana Hofmanová na Jawě 555. Kompletní výsledkovou listinu najdete na www.stribrskyveteranclub.cz.

Jízda o pionýrský šátek a Babettacup nejsou o rychlosti a vítězem se stane vlastně každý, jehož letitý stroj dojede do cíle. V soutěžích se prověřuje spíš šikovnost (slalom, přejetí prkna…), odhad, nebo třeba vzpomínky na dětská léta - letos to byl hod po domácku vyrobeného oštěpu na cíl - do balíku slámy. Přestože se díky velkému počtu účastníků na stanovištích občas tvořily fronty, nebyla tam nouze o legraci. Pro tuhle atmosféru a krásnou okolní krajinu se k nám sjeli účastníci ze Stříbra a okolí, ale i z Domažlicka, Karlovarska, Sokolovska a pravidelně přijíždí Moped team Cerhovice. Setkávají se tu pravidelní účastníci, každý rok přibývá i několik nováčků a tahle retro jízda si získává stále větší oblibu.

Velký dík za pomoc a podporu patří SDH Stříbro, Městu Stříbro, Clubu Stříbrná míle, všem sponzorům a organizátorům. Děkujeme starostům obcí Ošelín, Benešovice, Zálezly a Kostelec, že umožnili konání dovednostních zkoušek na území jejich obce a p. Válkovi za využití jeho farmy na Holyni pro jednu ze soutěží.

Jízdu pořádáme pro širokou veřejnost a už teď začínáme plánovat příští ročník. Máte-li zájem posílit naše řady a mimo jiné pomoci s organizací podobných akcí, rádi vás mezi námi uvítáme!

Za Stříbrský veterán club v AČR- František Kubinec