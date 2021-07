Slunce pálí jako o závod a v kalendáři máme červenec, sedmý měsíc roku. Jak tvrdí pranostika, když dne ubývá, horka přibývá. Již literární hrdina otec Kondelík zažil, když se vydal v parné červencové neděli na pěší túru, fiasko prudké letní bouřky. Tento měsíc totiž nese parna, krupobití a medovice, je hojný na bouřky a vichřice.

Žuloví obři v boru na Borsku. | Foto: Pavel Nový, Tachovsko

Z hlediska dlouhodobých průměrných měsíčních teplot je u nás červenec nejteplejším měsícem roku, ovšem v závislosti na nadmořské výšce. Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče. V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se. Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje.