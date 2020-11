Svatomartinská

Na svatého Martina

příroda se mlhou a zmrazky pokryla,

ve výšinách však sluníčko se smálo,

zalilo něhou srdíčko,

nebylo toho málo.

Co jednou člověk vidí a zažije,

se do paměti navždy vryje,

vzpomínky nezničí čas ani zášť,

co pyšně se do hrudi bije.

Monika Šavlová