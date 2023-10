Plavecký bazén v Přimdě pořádal nábor malých plavců

Čtenář reportér

Poslední zářijové pondělí proběhl v plaveckém bazénu v Přimdě nábor malých plavců do plaveckého kroužku. Do přípravného družstva bylo přijato 16 dětí ve věku 6-10 let.

Plavecký bazén v Přimdě. | Foto: Lucie Šperková

Během posledních let, kdy u nás plavecký kroužek provozujeme, jsme dokázali dětem vrátit chuť sportovat. V současné době učíme plavat celkem 49 dětí, které docházejí do plaveckého bazénu každé pondělí a učí se plavecké styly: prsa, kraul a znak. Součástí výuky jsou také názorné ukázky záchrany tonoucího a procvičování pravidel koupání na volné vodě. V souvislosti s velkým zájmem o náš plavecký kroužek uvažujeme o zřízení plaveckého klubu, aby děti měly možnost účastnit se oficiálních plaveckých závodů a zúročit tak plavecké dovednosti, které u nás získají. Lucie Šperková, ředitelka Přimdských sportovišť, p. o.