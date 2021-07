V loňském roce jsme si vyzkoušeli novou trasu s náročným, dvojnásobným výběhem městským parkem. Letos byl bohužel městský park kvůli rekonstrukci uzavřen, tak jsme běželi přes starý most a Plzeňskou na náměstí. Ani tato trasa však nebyla, alespoň podle dosažených časů, o nic lehčí.

Převýšení od Červené lávky na náměstí stejně musíte překonat, a to dokonce dvakrát. Zážitek z běhu ještě umocnilo obrovské vedro, které letos, ostatně tak jak jsme už z předchozích let zvyklí, opět udeřilo. Já osobně mám vysoké teploty rád, tak jsem si to v uvozovkách docela užíval.

Soupeřem na trati mi byl kamarád Honza Pospíšil z Pytlova, se kterým jsme se celý závod přetahovali ve vedení. Honza však, díky tomu že je dobrý cyklista, měl mírnou převahu v kopcích, a v posledním stoupání do cíle na náměstí jí využil a dokázal mi o pár metrů „cuknout“ a náskok si udržet až do cíle.

Závod jsem si i v tomto vedru, nebo možná spíš díky tomuto vedru moc užil a s kamarády běžci jsme mohli ještě celé odpoledne probírat své zážitky při oslavě narozenin členů našeho Sdružení vytrvalců Stříbro v blízké restauraci Q.

Jiří Trávníček

člen Sdružení vytrvalců Stříbro