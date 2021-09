Koordinátorka Bezpečnostních dobrovolníků města Stříbra pí. Jana Miltová na závěr konstatuje: „Učte děti už od malá, jak se správně pohybovat v provozu. Choďte s nimi pravidelně pěšky. Upozorňujte je na rizikové situace, aby postupně získaly praxi. Co je ale nejdůležitější, buďte jim dobrým vzorem, protože děti napodobují chování svých rodičů. Když se na přechodu nerozhlédnete vy, nemusí to příště udělat ani oni.“ Chci touto cestou poděkovat vedení města Stříbra v čele s jeho starostou Martinem Záhořem a uvolněným místostarostou Bc Karlem Lukešem, za jejich trvalou a dlouhodobou podporu těchto preventivně bezpečnostních akcí. Jana Miltová, koordinátor Bezpečnostních dobrovolníků Stříbro

Bezpečnostní dobrovolníci společně se strážníky Městské policie dohlíželi na to, aby se dětem dostaly pod kůži nejdůležitější zásady bezpečnosti. Ti nejmenší účastníci silničního provozu dostali od dobrovolníků symbolickou odměnu za své bezpečné chování při jejich zdolání šířky ulice pomocí přechodu pro chodce.

Při příležitosti zahájení školního roku 2021/2022 byla ostatními složkami IZS v rámci preventivního projektu v oblasti veřejné bezpečnosti ve městě Stříbro v první školní den a to 1. září 2021 uskutečněna dopravně bezpečnostní akce. Zaměření akce bylo na aktivní dohled ostatních složek IZS při bezpečném přecházení dětí a mládeže na místních komunikacích prostřednictvím vodorovného dopravního značení tzv. „přechodů pro chodce“. Dobrovolníci zde společně se strážníky Městské policie strážili u přechodů pro chodce v blízkosti křižovatky u „Tazaty“ (přechod pro pěší u Tazaty a věžáku) a na přechodu u ZŠ Gagarinova. Tato místa byla vyhodnocena jako velmi citlivá z pohledu prevence bezpečnosti v dopravě, tedy jako místa, kde mohou být školáci během své cesty do školy vystaveni vyššímu riziku střetu s projíždějícím vozidlem.

Bezpečnostní dobrovolníci města Stříbra ve spolupráci se strážníky MP letos opět strážili bezpečí a to na ulicích ve městě Stříbře, u přechodů pro chodce právě v čase kdy jdou děti a mládež po delší odmlce znovu do škol a poté zpět domů. | Foto: Jana Miltová koordinátor Bezpečnostních dobrovolníků Stříbro

