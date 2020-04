Výtvory. | Foto: Karel Makoň

Učíme se, snažíme se relativně normálně fungovat a zvládnout současnou situaci, která se dotýká úplně každého a všech. Je to dlouhé, kolikrát hodně náročné a deprimující, ale má to i své světlé momenty.



V pondělí 30. března nám počasí svou proměnlivostí a sněhovými přeháňkami příliš nepřálo, a tak se naše malá Hanina (6 let) opět dala do svého oblíbeného modelování. Pravda, jedno balení modelíny dnes a čtyři balíčky modelíny za poslední týden napatlané na stole v kuchyni nejsou zrovna to, co by Vám asi chybělo, ale na druhou stranu každý den jedna až dvě hodiny klidu a některé finální výrobky nám zvedly náladu.



Za mě jednoznačně vede blecha v křesle, růže s beruškou, naše rodinka v podobě myšáků či žížaláci s hamburgerem.