Brankou protéká řeka Mže a obklopují ji husté lesy, do kterých byl ještě před třiceti lety kvůli pohraničnímu pásmu zakázaný vstup. Díky tomu se tam zachovala panenská příroda, krásná jako na Šumavě.

Procházka to byla velmi příjemná, ale náročná. Připravte se na obtížný terén. Stezka vede chvílemi po skalách, nebo do strmého kopce. Výhled ale stojí za to.

Barbora Brázda