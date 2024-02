Lednový dáreček v podobě koncertu skupiny Brutus, která září na rockové scéně už od sedmdesátých let a musela z mnoha (i politických) důvodů změnit několikrát jméno, roztančil sál stříbrské Besedy. Nejstarším členem kapely je Alexander Pleska (Saša), který je od roku 1974 klávesistou, zpěvákem i frontmanem skupiny a ještě také i napsal řadu písní. A věděli jste vůbec, že Saša je vlastně chemikem? A to v oblasti syntézy aplikovaných polymerů! Dokonce má za sebou i významné objevy! Jak se vlastně Saša, který oslaví 6. února krásných 77 let, má? Musela jsem jej vytáhnout z obležení fanoušků.

Z koncertu legendární bigbítové kapely Brutus, ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Hejduk

Jak se máte?

Já se mám dobře.

Vidím, že vás pořád fanoušci obletují?

To já jsem na to moc hrdý a je to zavazující.

V únoru vám bude 77 let, máte nějaké přání k narozeninám?

Mně se plní všechny přání, takže já si ani nic nepřeji.

Tak když se vám plní, to byste si měl vsadit sportku?

A to já nesázím, protože kdybych vyhrál, tak by mě to zase mrzelo vůči ostatním.

Co byste popřál fanouškům v tomto roce?

Mám je rád, ať jsou stále tady a mají se dobře a ať fanoušky mají rády jejich fanynky a naopak naše fanynky, ať mají rádi také jejich fanoušci. (smích)

A potkala jsem se i zpěváka Honzu Prokopa, jak začal ten letošní rok?

Já myslím, že výborně, šňůra se rozjíždí, máme naplánováno asi 60 koncertů na tento rok. A to někdy i třeba dva- i třikrát za den.

A jaké chystá skupina novinky?

Tak doufáme, že ještě letos stihneme vydat novou desku. Uvidíme.

To by mohl být pěkný vánoční dárek?

Možná by to mohlo vyjít, snad se nám to podaří.

Co byste popřál všem do roku 2024?

Užijte si tento rok v pohodě, všechno nejlepší a choďte na nás, my vás rádi vidíme.

Tolik od skvělých muzikantů a co jejich fanynky? Zeptala jsem se například Kláry Honalové. „Jsou skvělí, jezdíme na ně i do okolí, do Plzně, do Přeštic a tak dále. Tady v Besedě je to perfektní, skvělá atmosféra, i když tedy pár členů kapely chybí, tak přesto to kluci zvládají v pohodě. Díky," vzkazuje mladá fanynka ze Stříbra.