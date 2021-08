Čápi v Černošíně vyvolali pozdvižení

Do Černošína přiletěl párek čápů. Na tom by nebylo nic neobvyklého, kdyby tam pravidelně hnízdili. Tak to ale není, čápi mají domov jinde a Černošín si vybrali jako místo dovolené, jak vysvětlil zoolog Martin Liška, který je zaměstnancem Muzea Českého lesa v Tachově.

Čápi v Černošíně vyvolali pozdvižení | Foto: Martina Sihelská