Na tři desítky čertů si zahrálo divadlo, v čele se samotným Luciferem a Káčou. V Dlouhém Újezdu se totiž odehrála Čertovská besídka.

Čertíci hráli divadlo | Foto: Gabriela Jägerová

Téměř dva měsíce trvaly přípravy na divadelní představení inspirované pohádkou Čert a Káča od Boženy Němcové. Do hry byli zapojeni čerti dospělí, i spoustu dětí a všichni měli velmi důležitou roli. Všichni účinkující se scházeli vždy v neděli v podvečer a nacvičování věnovali několik hodin. Do detailů ladili jak kostýmy, tak světelné a hlasové projevy. Protože všem záleželo na výsledném projevu, scházela se skupina skoro vždy v plném počtu. ,,Myslím si, že nás to všechny bavilo a vystoupení bylo pro nás vlastně ta odměna,“ zhodnotila organizátorka a představitelka Lucifíry Jindřiška Křížková.