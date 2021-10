Pro potřeby Romana byla vybrána lupa Compact 10HD s hlasem, jejímž dodavatelem je firma Spektra, v.d.n., která působí na českém trhu již od roku 1989. Spektra se zaměřuje na kompenzační pomůcky pro lidi s těžším zrakovým, tělesným a mentálním postižením. Compact 10 HD je přenosná kamerová lupa s dotykovou obrazovkou o velikosti 10″. Díky malé velikosti lze lupu snadno nosit s sebou a používat ji přesně tam, kde je třeba – ve škole, doma, na cestách aj. Vzhledem k chlapcově zrakové vadě byla vybrána varianta s hlasovým výstupem, aby si Roman v případě únavy očí mohl hlas zapnout a nechat si číst tištěnou předlohu pomocí něj. Lupa má v sobě výklopné rameno, které je schopné zachytit celou stránku A4. Pomocí tohoto ramena lze pod lupou také psát – např. podepsat či vyplnit nějaký dokument. Veškerá administrativa včetně doručení z holandského Optelecu přes Českou republiku až na Ukrajinu proběhla tak, že mohl Roman zahájit nový školní rok, kdy nastoupil do 2. třídy, s novou pomůckou. Podle chlapcových slov mu pomůcka velmi pomůže při jeho studiu na škole hlavně při práci s textem. Hoch kvitoval možnost velkého zvětšení předlohy, ale hlavně možnost čtení pomocí hlasového výstupu. Díky vzájemné kooperaci nadací, firem zprostředkující zvláštní pomůcky a hlavně lidí se srdcem na správném místě může pomůcka sloužit a pomáhat přesně tam, kde je to nejvíce třeba – u malého chlapce s těžkou zrakovou vadou.

Jelikož ukrajinský sociální systém neumožňuje pořízení zvláštní pomůcky tak, jak to známe z Čech, hledal humanitární spolek možnosti, jak chlapci se získáním kompenzační pomůcky pomoci. Humanitárním spolkem, který se v této aktivitě angažoval, je Centrum dobré vůle sídlící v Chebu. Tento spolek pomáhá dětem, jako je Roman, již pátým rokem. Při onkologii, kde se Roman léčí, funguje nadace, s kterou Centrum dobré vůle spolupracuje. Roman se potýká s nelehkým osudem již od roka a půl svého života, kdy mu byl diagnostikován benigní nádor na obou zrakových nervech. Hoch absolvoval již 30 bloků chemoterapie. Léčba Romanovi pomohla a nádor naštěstí neroste, avšak zrak nelze již nikterak obnovit. Romanovi je sedm let, aktuálně navštěvuje 2. třídu speciální školy pro žáky se zrakovým postižením. Vzhledem k jeho stupni zrakového postižení mu čtení a psaní činí velké problémy. Pomůcky, kterými škola disponuje, jsou pro potřeby Romana nedostatečné. Chebské Centrum dobré vůle rychle zareagovalo a podařilo se mu shromáždit část potřebných finančních prostředků. Zbývající suma peněz byla získána od nadačního fondu AGROFERT.

