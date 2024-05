Otevřené dveře Českého rozhlasu Plzeň přilákaly návštěvníky z celého regionu. Zájemci měli jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí rozhlasové práce, prozkoumat historické i moderní vysílací technologie a setkat se s oblíbenými moderátory.

Český rozhlas Plzeň přivítal ve svých prostorách veřejnost. Foto: Martina Sihelská | Foto: Deník/Monika Šavlová

Český rozhlas Plzeň otevřel v sobotu 18. května dveře široké veřejnosti. Před budovou si zájemci mohli prohlédnout přenosový vůz, zjistit, jak dát první zdravotní pomoc člověku nebo také psovi, nechybělo ani občerstvení. V budově pak byl připraven bohatý program, ve k kterém se představili umělci různých profesí, zazpíval František Nedvěd ml, přišel kouzelník, nebo se lidé zaposlouchali do úžasného hlasu sopránistky Radky Sehnoutkové. Kromě prohlídky studií a také muzea si zájemci zajišťovali také fotografování s moderátory a redaktory. "Program se zřejmě líbil, návštěvníci akci hodnotili kladně. Aktivně se zapojovali do čtení zpráv, podívali se na střih zvuku, nechali si vysvětlit různé zákulisní věci. Volně přístupné bylo i naše rozhlasové muzeum, kde je řada exponátů, každý si našel ten svůj, který kdysi v rodině někdo měl. Pro děti tu byly připraveny polštářky k malování, hojně využívaný byl tako fotokoutek," uvedla specialistka komunikace Martina Skutková.

Lidé přijeli z celého kraje. Mezi nimi byl i Milan Veber ze Sytna na Tachovsku. "Tak, mně se líbilo, že jsem mohl vidět studia, kde se natáčí, pěkné je také to muzeum, kde jsme viděl, jak se dřív vysílalo, na jaké technice a s jakou technikou pracují dneska. Předvedli nám i ukázku, že když se něco natočí, tak ten zvukař nebo redaktor nám ukázal, jak tam do mluveného slova umí přidat různé další zvuky a efekty. Potěšilo mě, že jsem viděl rozhlasovou legendu pana Vladimíra Bernáška. A potkal jsem spoustu dalších známých tváří. Byla to moc pěkná akce, líbilo se mi tam a také bych chtěl říci, že i nějaké externí spolupracovnice se mi líbily," uvedl s úsměvem na tváři sytenský Milan Veber.

Za příspěvek mnohokráte děkujeme Martině Sihelské ze Stříbra