Zatímco dny letošního léta byly již sečteny, nadešel říjen, desátý měsíc roku. Jeho český název pochází od jelení říje. Už na počátku října může nastoupit sychravý podzim se vším, co k němu patří. Teplé září - říjen se mračí; po teplém září zle se říjen tváří. Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose. Zmíněná úsloví jsou vcelku výstižnou charakteristikou normálního průběhu podzimu, kdy je slunečné "babí" počasí na jeho počátku vystřídáno oblačným a již deštivějším počasím v říjnu. Říjen je také předzvěstí listopadu, nejoblačnějšího měsíce roku. Mnoho pořekadel se už týká blížící se zimy.

Říjen zelený znamená leden studený

Příroda nelže, a tak pranostiky pro říjnový čas hovoří vcelku jasnou řečí. Čím déle prý vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají. Zato divoké husy na odletu - konec i babímu létu. A pokud se v říjnu křížový pavouk ukrývá a nevylézá, není daleko od sněhu. Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.

Bouřka v říjnu třeba malá, sotva na to zima stálá; když říjen blýská, zima plíská. V říjnu mnoho dešťů, v prosinci mnoho větrů. Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude; kolikrát tohoto měsíce sněží, tolikráte v budoucí zimě sníh padati má. Čím dříve v říjnu listí opadne, tím úrodnější příští rok; zato když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikradne. Jisté také je, že v říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.

Toulky barevnou přírodou

Známo je, že říjnové počasí přeje víkendovým vycházkám jen někdy. Ale když v tento čas prorazí příkrovem ranních mlh alespoň na chvíli slunce, je i krajina od úpatí Hradišťského vrchu (dříve zvaného Hlaváč) k údolí Úterského potoka při severovýchodním okraji Tachovska jako malovaná. Hlavně javory, ale i celé stráně a okraje lesů barví se do odstínů žluté, oranžové i červené, radost se rozhlédnout po krajině. Ovšem hnědavé pastevní areály i zvýrazněné mýtiny po kůrovcové kalamitě dávají tušit, že přichází časy náročnější.

Podzim dává vyniknout barvám a souladu přírody, která se paletou barev a plodů loučí ve svátečním šatu s vegetačním obdobím, navíc z lesů se ozývají nejen těžební stroje, ale i tajemné zvuky pokračující říje. V den Marie Orodovnice (2. října) mají přijít první mrazíky. Poté už 4. října svatý František (z Assisi) zahání prý lidi do chýšek.

Od Poloučan směr Úterský potok

My jsme si pro naši vycházku zvolili krajinu východně od Konstantinových Lázní, kde u Poloučan odbočuje od místní silnice příjemná až skoro exkluzivní zpevněná cesta napříč travními porosty k nedalekému bývalému čedičovému lomu. Otevřená rovinatá trasa dává vychutnat podzimní sluneční lázeň, pěkné jsou odtud pohledy do širšího okolí a údolí nedalekého Úterského potoka.

Ale ani v životě turisty není nic zadarmo, a tak příjemná část v podobě silničky přechází na horní hraně potočního údolí do svého opaku. Navazuje tu totiž strmá klikatice staré úvozové cesty, spadající do jednoho z míst u potoka, kde kdysi síla vody pomáhala mlít obilí na mouku. Ovšem povozy s pytli zrna i jejich vozkové neměli to lehké po spádnici k Úterskému potoku, ani zpátky do svahu. Nám je odměnou pohled na areál bývalého Hlaváčkova mlýna (423 m n. m.)

Dříve mlýn, dnes rekreční oáza

O historii Hlaváčkova mlýna příliš zpráv není, zmiňován je již od r. 1460, kolem kterého se tu tenkrát rozrůstaly velké dubové lesy. Mlynáři z této údolní samoty patřívali k Dlouhému Hradišti. Zdejší mlýnice byla zbořena, stojí zde bývalá stodola, zděný základ někdejších chlévů, tento i další objekty byly přebudovány na rekreační. Jisté je, že jednu z chat má tu syn posledního majitele mlýna, místo mají v oblibě plzeňští chalupáři, kteří je také stále zvelebují. Pohledem na jehličnan s probleskujícími rudými listy loubince čili psího vína loučíme se s pohledným zdejším koutem.

Kdo má ještě sil, může se vydat proti proudu Úterského potoka k odlesněnému pahorku Falkenštejna či po proudu k torzu vyhořelého Dudákovského mlýna na rozcestí pod Šipínem. Potěší se přitom částí zdejšího přírodního parku, ležícího na rozhraní dvou okresů - levý břeh Úterského potoka patří k okresu Plzeň-sever, pravý k Tachovsku. Tak na shledanou v podzimním údolí, kde se čas tak trochu zastavil, ale voda v potoce zurčí dál. I tady by jí ale mohlo být více.

Pavel Nový