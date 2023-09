Členové Bratrstva sv. Barbory ze Stříbra opět po roce navštívili sousední Slovensko.

Členové Bratrstva sv. Barbory ze Stříbra opět po roce navštívili sousední Slovensko. | Foto: Karel Neuberger

Nejdříve zavítali do břidlicových dolů v okolí města Odry na severní Moravě (Flascherův důl či Raabova štola anebo muzeum břidlice). Přes Frenštát pod Radhoštěm, kde zrovna v tom čase zahájili zasypávání dolu Frenštát, na Slovensko, kam jsme se dostali přes horu Portáš v Beskydech, nádherné panoráma.

Po sjezdu na dálnici Bratislava–Žilina jsme to již valili do Prešova, Spišské nové Vsi či Popradu. Trochu jsme si zaplavali v termálech, vyjeli lanovkou na Skalnaté pleso a jiné zajímavosti. Při návratu k Liptovskému Mikuláši jsme objevili muzeum baníctva a hutnictva v Liptovském Hrádku-Maši, kde se nás ujal předseda spolku Peter Flodr. Následně nás ještě vzal do bývalé štoly pro těžbu zlata ve Vyšné Boci.

Staré pohlednice Tachova jsou nyní k vidění v tachovském zámku

Další zastávkou byla Banská Štiavnica a setkání s předsedou ZBSC Slovenska E. Sombathym. Poté jsme sjeli o kousek níže a ubytovali se ve skanzenu baně Všerovšechsvatých v Hodruši. Krásně nám po dlouhé době zapršelo. Poslední zastávkou byl vinařský Pezinok, kde již tradičně konal festival Pezinocký permoník, jehož součástí je i mineralogická burza.

Neskutečné vedro, při kterém vás nic nebaví, jen se schovat do stínu a něco pořádného popít. Tak naše túra po hornických známých a muzeích skončila a rádi jsme se vraceli domů. Tak možná zase za rok na shledanou.

Další akcí je nyní 27. setkání hornických měst a obcí ČR v Ostravě.