Členové Bratrstva sv. Barbory skončili na jedné akci v Hřebečné a hned se přesunuli na druhý konec republiky, do bývalého černouhelného revíru v Žacléři a k sousedům do Polska do revíru Walbrzych.

Na návštěvě Žacléře a v Polsku. | Foto: Karel Neuberger

Po cestě jsme se zastavili v kamenolomu Lánov, kde jsme leccos posbírali. Poté jsme již mířili do hornického muzea v Žacléři. Poté jsme zamířili do sousedního Polska, do bývalého černouhelného revíru Walbrzych, kde jsme si prohlédli bývalý důl, který byl impozantními náklady 100 mil. zlotých zrekonstruován. Druhá polovina (část úpravny) čeká na rekonstrukci.

Doporučujeme všem, kteří se do těchto míst chystají návštěvu. Proč do těchto míst? Protože nedaleko se nachází záhadami obájněný zámek Ksiaž. Nádhera, kdo neviděl, stojí to za to.

Několik stovek lidí oslavilo v muzejní zahradě v Tachově filipojakubskou noc

Odtud jsme vyrazili nazpět do Čech s drobnou zajížďkou do bývalých uranových dolů Kowary, kde si pacienti léčí své neduhy, jako u nás v Jáchymově. Počasí nám moc nepřálo, po celý den skoro zima, foukal vítr a hlavně mraky byly velmi nízko. Přespání v Žacléři a v pondělí ráno opět na cestách se zastávkou v Poděbradech, v místním muzeu, kde jsou prezentovány některé artefakty spojené s hornictvím v Kutné Hoře. Zanedlouho nás čeká návštěva slovenských kamarádů.