Na Slovensko vyrazili za svými kamarády členové Bratrstva sv. Barbory ze Stříbra. | Foto: Karel Neuberger

Členové Bratrstva sv, Barbory vyrazili, již jako tradičně, za kamarády na Slovensko. První naší zastávkou byla severní Morava. Hned v pondělí jsme byli očekáváni ve vápence Vitoul a přijati ředitelem společnosti ing. Vitoulem. Po ranní kávě jsme byli provedeni provozem a podívali se do lomu. Firma drží tradiční hornické zvyky, což se v dnešní době jen tak nevidí. Ing. Vitoulovi jsme za náš spolek předali vyznamenání sv. Barbory. Firma Vitoul našemu spolku předala stříbrnou hvězdu firmy. Další dopolední zastávka byla v lomu Vitošov. Tato zastávka neměla žádnou chybu.

Dalším zastavením bylo Horní město u Rýmařova. Hornická parta nadšenců zde buduje, spíše „nechává vstát z popela“ důl na stříbro a olovo. Neskutečná práce, klobouk dolů. Přirovnal bych to k našemu nadšení v letech 2004 – 2012. I zde, bohužel došlo díky nezodpovědnému jednání některých členů jejich spolku, nakonec z roztržení spolku. Po celodenní únavě jsme pondělí zakončili ve Zlatých Horách. Hned ráno jsme byli očekávání na firmě Diamo, kde jsme měli možnost se podívat do současných důlních provozů, kde se provádí průzkum na zlato. Další program jsme bohužel z časových důvodů museli zrušit a rovnou jsme v dopravních zácpách pokračovali k cíli dne, a to ubytování ve Španie Dolině. Zde jsme se k večeru potkali s emeritním předsedou banického spolku Herrengrund A. Sitárem a starostkou obce Špania Dolina.

Brzo ráno jsme již procházeli štolou (důlním překopem) ze Španie Doliny na Piesky v délce 1 600 m. Přivítalo nás na opačné straně hor nádherné sváteční počasí. Po obědě jsme se tou samou cestou vraceli nazpět a další cesta vedla ke starostovi hornické obce Lubietová P. Zajacovi, kde vykládáme mineralogické vzorky pro vysokou školu v Banské Bystrici. Delší dobu jsme se neviděli, cca dva roky. Utíká to neskutečně. A náš dnešní cíl je u Rožňavy v Betliari, kde na nás čeká místopředseda hornických spolků Slovenska N.Werner, které za jeho píli a každoroční srdečnou pomoc předáváme vyznamenání a to medaili sv. Barbory. Další den hned ráno jsme očekávání ve velkém kamenolomu Slavec u Rožňavy a následuje lom Velké Dravce u Lučence. Naše dnešní cesta končí u předsedy Štiavnicko-hodrušského banického spolku, kamaráda R.Kani v Hodruši na bani Všerovšechsvatých. V pátek ráno fáráme na bani Rozálka v Hodruši, i nějaké to zlato se nám podařilo najít. A sobotní ráno pro nás znamená konec našich týdenních útrap a návrat domů, cesta utekla poměrně rychle a bezpečně. Můžeme začít sdílet naše zážitky a přetřídit „náš úlovek“. Příští naší akcí je přijetí nového člena Bratrstva a za dva týdny 18. evropské setkání v rakouském Bad Ischlu.

Zdař Bůh K.Neuberger

