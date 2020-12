Čtenáři vyrábí adventní věnce. | Foto: Alžběta Himková

Ani já nemůžu v současné době chodit do práce, a tak mám spoustu času, který jsem využila právě k výrobě těchto dekorací. Poslední věnec vážil cca 2,5 kilogramu a v průměrů měl cca 60 cm. Proutěný korpus jsem si dělala také sama a bylo to docela peklo. Vím, že je na něm spousta chyb, ale něco takového jsem dělala poprvé v životě. Důležité je však, že mě to opravdu bavilo.