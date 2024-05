Další křížek na cestě pochodů smrti z Tachova do koncentračního tábora ve Flossenbürgu postavili hledači z „Klubu hledačů HP Tachov“ za Studánkou.

Další křížek na cestě smrti připomíná hrůzy války na Tachovsku. | Foto: archiv Klub hledačů HP Tachov

Stojí na místě, kde byli po odpočinku zastřeleni a pohřbeni tři vězni z vlakového transportu smrti z Buchenwaldu, který přijel do Tachova 13. dubna 1945. I když se o tom místě vědělo od konce války, nevědělo se, proč byli zastřeleni. Podle kázeňského řádu koncentračního tábora se vězni nesměli bavit s civilisty. Za to byl trest smrti. KT Buchenwald byl osvobozen 11. 4. 1945, vězni byli zastřeleni až 13. 4. 1945, to je o dva dny později. Oběti byly exhumovány až v roce 1961 a pak pohřbeny v malých rakvích v Tachově na Mohyle. Podle starých leteckých snímků bylo možné určit, kde byl na Mohyle pohřben Jakob Lorenz se svými kamarády. To byly poslední tři oběti, které byly pohřbeny v Tachově na Mohyle. V tu dobu tam bývala tato informační deska. Letecký pohled na Mohylu po rekonstrukci.

Za Klub hledačů HP Tachov Soukup František.

