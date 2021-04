S nápadem přišly tachovské knihovnice už před Vánoci. Úkolem bylo uháčkovat nebo uplést čtverec s libovolným vzorem o rozměrech 15 krát 15 cm a odevzdat do knihovny. Z nich už nyní vznikají plédy a deky, které zahřejí babičky a dědečky v domovech pro seniory. Název projektu Hřejivá zima je tudíž více než symbolický.

Pletené a háčkované čtverce měli lidé nosit do knihovny do února. Pro velký úspěch však knihovnice akci prodloužily do dubna, a tak je možné se zapojit i v těchto jarních dnech.

Doposud se v knihovně sešla více než tisícovka vlněných čtverců od téměř čtyř desítek šikovných lidí a pod rukama knihovnic a pracovníků kulturního střediska vznikají deky pro naše seniory. Podepsaní jsou pod nimi všichni, kteří se do ručních prací zapojili.

Myšlenkou celé akce je hlavně to, abychom druhým udělali radost, což je v této nelehké době tak důležité. Tachovská knihovna má v současné době otevřené výdejové okénko, a to v pondělí a ve středu od 7 do 17 hodin. Vlněné čtverce je také možné zaslat poštou na adresu: Knihovna MKS Tachov, Hornická 1695, 34701 Tachov.

Lenka Erretová